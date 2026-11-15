SpaceX首次成功以巨型機械臂回收星艦飛船　馬斯克發文祝賀｜有片

美國太空探索公司SpaceX於11月14日，首次成功利用發射塔的巨型機械臂回收返回地球的星艦飛船。



美聯社報道，運載火箭星艦第二級飛船於當地時周六，結束歷時約22小時的太空旅程後，降落在德州南部的「星際基地」，並順利被稱為「筷子」的二號發射塔巨型機械臂成功「捕獲」，這次是首次有進入軌道飛行的太空船被機械臂回收。

SpaceX稱，今次捕獲證明星艦可完全重複使用，此前，SpaceX已經歷三次技術驗證，皆成功捕獲助推器。公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體X發文，恭賀團隊取得難以置信的成就。他上載用自己手機拍攝星艦飛船特寫鏡頭，說這艘編號42飛船看來狀態良好，他親身擁抱飛船。馬斯克又指，希望發射一支星艦艦隊，在火星上建造一座城市。

SpaceX星艦11月14日從太空返回地球，被發射塔巨型機械臂在半空捕獲，是全球首次捕獲從太空返航的星艦。（影片截圖）

今次是 SpaceX 自 2023 年以來第 15 次全尺寸星艦的飛行，也是第二次進入軌道；SpaceX公司報告稱，太空船上的所有部件，包括至關重要的隔熱罩，似乎都運作良好。

SpaceX預計，數月內從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射星艦，這將是NASA下一個阿提密斯任務的起點，該任務將跳過登月，並在地球軌道上運行，進行月球著陸器訓練。

而這次原定測試的另一部分，超重型助推器的回收卻未能成功，無法實現預期的雙重回收目標。助推器與星艦分離後，因為技術問題未能按原定計劃返回發射場，要在墨西哥灣海域受控濺落爆炸。