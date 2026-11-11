Anthropic上市｜集資近千億美元　估值狂谷至1.4萬億仍遜SpaceX

Anthropic啟動招股，成為市場焦點之一。儘管上周AI相關股票大幅拋售引發市場不安，該公司尋求在首次公開募股(IPO)中實現約1.4萬億美元的完全攤薄估值，力爭成為首家上市的前沿人工智能實驗室。



Anthropic IPO連私募配售，集資近千億美元，谷歌等巨頭參與。（Unsplash＠Pawel Czerwinski）

IPO連私募配售 集資近千億美元

彭博報道指出，這家Claude聊天機器人開發商及其聯合創始人尋求通過IPO和私募配售籌集至多904億美元。根據周二提交給美國證券交易委員會的文件，基礎發行部分擬籌資至多644億美元，股票推介價格區間為每股70至78美元。Anthropic將發行8.014億股，其投資者則將出售2,360萬股。

文件顯示，此次發行還包括一項總計將籌資260億美元的私募配售，配售對象包括AMD、博通、Alphabet旗下谷歌、美光科技、微軟、英偉達和台積電。而在IPO之前，富達投資、Capital roup和貝萊德等投資機構旗下的多只基金，以及Iconiq、Spark Capital 紅杉資本等風投機構均持有Anthropic股份。Alphabet旗下谷歌、亞馬遜和微軟也都是Anthropic的投資者，同時還是其客戶以及重要的算力供應商。

按文件所列的發行在外股份計算，如果發行價定在區間上限，Anthropic的市值將約為1萬億美元。若將員工股票期權、限制性股票以及為公司慈善捐贈配捐計畫預留的股票計算在內，Anthropic的完全攤薄估值將約為1.4萬億美元。

Anthropic計畫中的IPO若計入私募配售，發行規模將超過SpaceX規模750億美元的基礎發行，成為有史以來規模最大的上市交易。不過，Anthropic潛在的1.4萬億美元估值仍低於馬斯克旗下公司上市時的水平。SpaceX在確定發行價時的市值為1.77萬億美元。

據彭博新聞社計算，Anthropic這一雄心勃勃的融資目標包括私募配售在內，若再計入所謂的超額配售選擇權，規模將達到約1000億美元。

據知情人士透露，此次IPO啟動簿記時即獲足額認購，潛在投資者的認購已覆蓋全部可供發行的股份。

分析指，如果Anthropic的年度經常性收入(ARR)到2027年達到至少1500億美元，1.4萬億美元市值具合理性。（Getty）

支持1.4萬億美元市值 年收入至少1500億

彭博行業研究分析師Mandeep Singh寫道，「如果Anthropic的年度經常性收入(ARR)到2027年達到至少1500億美元，那麼1.4萬億美元的市值可能具有合理性。該公司10月公佈的ARR為810億美元，此後每月需要新增至少50億美元的ARR作為支撐。」

William Blair分析師Arjun Bhatia寫道，「按1.5萬億美元估值計算，Anthropic的估值約相當於我們對其2027年營收預期的11倍，而僅相當於2028年營收預期的7倍。對於Anthropic這樣一家一代難遇的公司而言，這是一個具有吸引力的估值倍數，而它所處的這場技術變革，充其量也只是幾十年才會出現一次。」

Claude Code及競爭對手的類似工具已被軟件開發人員廣泛採用，這顯示出人工智能可能給眾多專業領域帶來變革，從發現新的突破性藥物，到處理複雜的法律和會計規則，再到工廠運營。文件顯示，目前Anthropic代碼庫中超過90%的代碼貢獻由Claude編寫。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

承諾支出增至近9010億美元

文件顯示，截至10月31日，該公司年化營收為810億美元，較9月底增加100億美元。

文件顯示，截至9月30日，該公司第三季度營收接近170億美元，而上年同期為14億美元。Anthropic周一發布了強大的Mythos和Fable模型的新版本，兩者速度均較此前版本更快，其中Fable的價格也更低。目前，一些企業正在削減在這項技術上的支出。

要維持如此迅猛的開發速度，Anthropic需要讓營收成長速度超過其AI基礎設施支出的成長速度。最新申報文件顯示，Anthropic的承諾支出已增至近9010億美元，其中大部分用於算力和晶片。僅截至2027年9月的一年內，就有約710億美元的承諾支出到期 —— 這一數字甚至高於標普500指數中約三分之二成分股各自的市值。

與其他科技公司不同，Anthropic沒有廣告等其他收入來源可以作為後盾，因此它必須讓投資者相信，專注於人工智能這一項業務就能創造遠超這項技術不斷飆升成本的利潤。SpaceX在向投資者推介IPO時或許也將自身的發展願景與AI聯繫在一起，但當時其實際收入的大部分來自其他業務。

7名聯合創始人 擬套現17.5億美元

文件顯示，包括執行長Dario Amodei在內的Anthropic七名聯合創始人將在此次IPO中各自出售338萬股股票。

根據彭博看到的交易文件，Anthropic的IPO定於11月18日（周三）定價，並於次日開始交易。