南海抗衡中國威懾再升級？　菲律賓澳洲簽防務新協定

菲律賓與澳洲星期天（11月15日）簽署一項防務合作安排。菲律賓說，這項安排將減少雙方開展聯合軍事活動時的行政程序障礙，進一步深化兩國安全關係。



路透社報道，菲律賓國防部長特奧多羅說，這項安排將通過簡化協調程序，加快落實兩國簽署的《訪問部隊地位協定》。

特奧多羅向記者說：「過去做一件事需要經過100道程序，現在只需要10道。」他將這項安排稱為落實《訪問部隊地位協定》的「精簡行政程序措施」。

2026年11月15日，菲律賓國防部長特奧多羅與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）對話。（Reuters）

他說，這項安排將為雙方海上、空中和陸地部隊開展更緊密合作鋪平道路，同時促進人道主義援助和災害應對合作，並增強菲律賓的「可信威懾態勢」，包括在南中國海的威懾能力。

中國和菲律賓長期在南中國海有主權爭議，近年來多次發生對峙。澳洲一貫支持菲律賓在南中國海的立場。

正在馬尼拉出席東盟峰會的澳洲總理阿爾巴尼斯見證了這項協議的簽署。

阿爾巴尼斯說，協議將加強海上態勢感知和信息共享，並深化戰略對話、軍事訓練、互操作性以及國防基礎設施建設方面的合作。

阿爾巴尼斯還宣布，澳洲將進一步投資於海上態勢感知領域，包括提供無人機技術、設備和培訓，以提高對海上威脅和網絡安全威脅的探測能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

