南海局勢｜菲律賓澳洲加拿大在黃岩島海域軍演
撰文：莊勁菲
出版：更新：
菲律賓、澳洲和加拿大8月27日在南海黃岩島附近海域舉行聯合演習，這是繼中國海警船在該海域與菲方船隻發生衝突後，菲律賓在當地的最新行動。
美媒報道，菲律賓軍方聲明表示，菲律賓護衛艦「何塞·黎剎號」（BRP Jose Rizal號）護衛艦、澳洲「布里斯班號」（HMAS Brisbane）驅逐艦，以及加拿大「魁北克號」（HMCS Ville de Quebec）護衛艦參與演習，內容包括透過協調防禦動作，磨練參與者應對模擬空中威脅能力的防空演練。
報道指出，周三的演習出現至少3架戰鬥機、2架直升機，並涉及3,600多名軍事人員。菲方指演習已安全結束。
這3艘軍艦上周二在南海聯合航行，作為菲澳聯合軍演「ALON」一部份，該演練持續15天，將於本周五結束。
菲方上週強調這次演習不針對任何國家。此前黃岩島附近海域11日發生中國船隻相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上正在行駛的解放軍驅逐艦。
中菲仁愛礁爭拗 北京批菲律賓坐灘艦釋放2小艇：「碰瓷」挑釁澳洲菲律賓加拿大在南海聯合航行 「ALON」軍事演習之一中國海警船黃岩島驅逐菲律賓補給船 意外與解放軍艦相撞｜有片中國官媒批菲律賓船擅闖黃岩島海域 高速穿航挑釁中方船隻｜有片