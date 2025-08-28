南海局勢｜菲律賓澳洲加拿大在黃岩島海域軍演

菲律賓、澳洲和加拿大8月27日在南海黃岩島附近海域舉行聯合演習，這是繼中國海警船在該海域與菲方船隻發生衝突後，菲律賓在當地的最新行動。



美媒報道，菲律賓軍方聲明表示，菲律賓護衛艦「何塞·黎剎號」（BRP Jose Rizal號）護衛艦、澳洲「布里斯班號」（HMAS Brisbane）驅逐艦，以及加拿大「魁北克號」（HMCS Ville de Quebec）護衛艦參與演習，內容包括透過協調防禦動作，磨練參與者應對模擬空中威脅能力的防空演練。

2025年8月27日，菲律賓新怡詩夏省勞爾（Laur, Nueva Ecija），菲律賓和澳洲軍隊在實彈演習中發射M777榴彈炮，這是澳洲和菲律賓聯合軍事演習「ALON」的一部分。（Reuters）

報道指出，周三的演習出現至少3架戰鬥機、2架直升機，並涉及3,600多名軍事人員。菲方指演習已安全結束。

這3艘軍艦上周二在南海聯合航行，作為菲澳聯合軍演「ALON」一部份，該演練持續15天，將於本周五結束。

2025年8月21日，衛星圖像顯示，中國海南三亞的榆林海軍基地，路透社指一艘近期受損的海警船正在維修。（Reuters）

菲方上週強調這次演習不針對任何國家。此前黃岩島附近海域11日發生中國船隻相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上正在行駛的解放軍驅逐艦。