距離亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳開幕僅剩最後一日，由口岸至會場周邊保安加強。皇崗口岸外不時有警車經過巡邏，位於深圳香蜜湖國際交流中心的主會場外圍今早則全部清場，但未有封路，會場入口百米外可見市民拍照圍觀。



外國領導人陸續抵達

為期兩日的APEC領導人非正式會議將於明日召開，屆時來自21個成員經濟體的國家領導人將聚集深圳。與會領導人已陸續抵達。截至17日中午，加拿大總理卡尼（Mark Carney）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩James Marape）、越共總書記兼國家主席蘇林，以及智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）等均已抵達深圳。國家主席習近平今早在深圳分別會見卡尼、蘇林及馬拉佩。

01記者今早經皇崗、福田赴深圳，兩個口岸人流均較少，皇崗過關無需排隊，有至少10名身穿螢光背心的海關人員在場，另外亦有多名身穿制服的工作人員協助過關。

APEC期間港深口岸開設共25個APEC專用通道，皇崗口岸內兩個由香港入境深圳的專用通道，但鮮有人使用，福田口岸的專用通道亦接待一般市民。

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步出皇崗口岸即可見大型APEC宣傳裝置，許多市民在周圍拍照。道路兩側則掛有大量宣傳牌和旗幟，有志願者在場指揮行人，另有多名警員在場。記者抵達時有深圳特警隊十餘名警員抵達口岸。

主會場外清場

本次APEC的主會場，國際交流中心昨日仍有許多市民在外拍照，今日已全部清場。距離會場大約百米外，沿路已有警員看守，仍有少量市民在圍牆外以及會場對開另一側路邊拍照。

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為迎接會議開幕，深圳市於11月17日至20日間，由每日上午7時至晚上10時根據道路和交通流量情況對南山區、福田區實施交通管制。福田、羅湖、南山等六區則額外實施外地車臨時限行，港車及兩地車牌則豁免。

普京、特朗普預定今明兩日抵達

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）預計將於今日抵達深圳，美國總統特朗普（Donald Trump）料於明日在菲律賓馬尼拉結束東盟行程後，於下午啟程赴深圳。二人將於19日下午在深圳麒麟山莊，與習近平舉行歷史性三方會談。

在馬尼拉出席東盟峰會的日本首相高市早苗和韓國總統李在明預計亦將於18日抵達深圳。習近平與夫人彭麗媛將於當晚舉行歡迎晚宴。