深圳APEC峰會週拉開帷幕，各國元首下榻的酒店成為外界焦點。台媒《工商時報》16日報道指，深圳福田及南山區多間五星級酒店11月18至20日已顯示「售罄」，周邊已架設車輛遮蔽帳篷並部署安檢門，其中位於前海的深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）維安預備措施最為森嚴，現場更有北京武警巡視，令前海康萊德成為國家主席習近平下榻大熱門。



中共總書記習近平。（新華社）

報道指，金茂JW萬豪、好日子皇冠假日、朗廷及康萊德等酒店，在18至20日均已訂滿，酒店大門已架設可供車輛進出的帳篷通道。其中，特朗普（Donald Trump；又譯川普）18日從菲律賓抵達深圳後，將入住深圳朗廷酒店（The Langham）。

當中，前海康萊德周邊及毗鄰的壹方滙商場均被磨砂遮擋護欄緊密包覆，多個入口已架設車輛帳篷通道及安檢區，二樓通往商場的連通道亦遭封鎖。場外更停泊「WJN」北京武警牌照車輛並有武警巡邏，規格遠超其他酒店。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

參考去年韓國慶州APEC期間習近平選擇下榻遠離主會場的酒店，位於前海的康萊德在名單中距離主會場深圳國際交流中心最遠，高度符合過往維安慣例。

另一推測指出，17至18日的APEC工商領導人峰會設於前海國際會議中心，屆時習近平將親自出席，入住前海康萊德將利於其就近出席活動。