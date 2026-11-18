亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日正式在深圳開幕，中國國家主席習近平、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等各國領導人今早出席工商領導人峰會並發表演講。同時間，市內車流較平時減少至少一半，記者在前往福田區會展中心期間遇紅旗車隊經過，等候約5分鐘後才通行。



今早10時許，記者在福田區紅荔路與皇崗路交界處目睹車隊經過，包括紅旗轎車、市營巴士、救護車和警車在內共十餘輛車組成的車隊從皇崗路駛過，一旁非機動車車道亦有交警攔截騎單車、電動車出行市民。

車隊經過期間，有位於最前方的私家車司機拿手機拍照，遭交警阻止。因道路車流減少，因此未有造成長時間堵塞，通行暢順。行車期間，亦不時見到有載有外國人士的市營巴士通過，並有灰色公務車尾隨。

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逾150萬私家車申報自願停駛

APEC召開期間，深圳實施綠色通行，政府倡會議期間靈活辦公、綠色出行，截至14日已有超過150萬車主主動申報「綠色出行」，相當於大約三分之一的「粵B」車輛自願停駛。申報車主可以領取「粵B閃光輝」APEC紀念車貼，以及深圳通紀念卡。

車主可以通過預約停車場車位履約，深圳交警將通過停車場進出數據和路面電子警察綜合判定車輛履約情况。

截至14日已有超過150萬車主主動申報「綠色出行」，相當於大約三分之一的「粵B」車輛自願停駛。申報車主可以領取「粵B閃光輝」APEC紀念車貼以及深圳通紀念卡。

車主可以通過預約停車場車位履約並積分，用積分兌換特別設計的紀念卡。會議期間，深圳交警將通過停車場進出數據和路面電子警察綜合判定車輛履約情況。

此外，除負責APEC會議期間任務的相關部門車輛外，其餘公務車和國企的公車9成停用。

「不能為國家做貢獻，起碼停個車」

據的士司機楊師傅稱，許多車主抱着「不能為國家做貢獻，起碼停個車」的心態自願停駛。

政府稱，會議期間，全市地鐵、公交票價實行五折優惠。加密地鐵班次、延長運營時間，部分地鐵線路行車間隔縮短至2分鐘。新增56條公交地鐵接駁專線，公交運力提升20%。預計可以有效滿足市民群眾出行需求。