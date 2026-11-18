11月18日上午，國家主席習近平在深圳出席亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人峰會開幕式並作主旨演講。習近平表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。



習近平表示，當前國際形勢變亂交織，世界經濟增長動能不足，單邊主義及保護主義甚囂塵上，但同時全球貿易在逆勢中保持增長，認為世界及亞太將開放還是封閉、合作還是分化、變革還是守舊，是必須回答的時代課題。

習近平表示，今年中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道堅定信心，勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。

習近平提出，要拓展互利共贏路徑。他說，「亞太各經濟體歷史文化和發展階段不盡相同，推進合作不能搞整齊劃一。要既消除貿易和投資壁壘，建設開放型亞太經濟，又推動普惠均衡發展，兼顧效率和公平。要堅持以人民為中心的發展理念，面向發展中經濟體，加強經濟技術合作，深化交通運輸、公共衛生、能源、糧食安全、反腐敗等合作，讓發展成果惠及各經濟體和不同的階層和人權」。

習近平指出，亞太地區彙集了世界上最重要的灣區。灣區經濟，具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。習近平說：「我們所在的深圳就位於粵港澳大灣區，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。」