美國財政部 （US Department of the Treasury）公布9月份「國際資本流動」（Treasury International Capital）數據，外國投資者持有的美國國債創下六個月以來最大降幅，當中中國和法國的減持是主要原因。



財政部公布的數據指，9月份外國投資者持有的美國國債規模，較8月份減少755億美元（5,919億港元），降至9.24萬億美元（約72.4萬億港元），成近一年來最低水平。8月份雖然微幅回升，但到9月份，持有量最高的三個國家日本、英國和中國同步減持，導致總持倉急劇回落至一年新低。

日本是美國國債最大持有國，於9月份減少持有約52億美元（約407億港元），降至1.06萬億美元（約8.3萬億港元），為2024年12月以來最低，且連續五個月下滑。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

報道指，日本兌美元的匯率一度跌至40年內最低水平，日本當局因此干預市場，買入日圓以支撐匯率。市場與官方分析指出，日本財務省及央行在外匯市場進行干預操作時，需透過動用外匯儲備、出售部分美國國債等美元資產以籌措日圓買盤資金。

中國持倉規模創逾18年新低

中國9月減持268億美元（約2,101億港元），持倉規模從8月的5,907億美元（約4.63萬億港元）降至5,639億美元（約4.42萬億港元），創2008年7月以來逾18年新低。

法國亦於9月減持約314億美元（約2,461億港元），持有金額降至3,320億美元（約2.6萬億港元），成為本次美債持有國中最大減幅者。

英國作為美國國債第二大持有國，在9月減持約87億美元（682億港元），持倉規模降至 9,858億美元（約7.69萬億港元）。在此之前，英國的持倉曾連續兩個月攀升並創下歷史新高，8月時更一度突破1萬億美元（7.8萬億港元），儘管此次出現回落，英國仍穩居第二大持有國的地位。