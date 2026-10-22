美國財政部制裁希臘巴拿馬律師事務所　指涉嫌掩護伊朗影子船隊

美國財政部10月21日宣布，制裁總部設於希臘和巴拿馬的Karnakis & Karnakis律師事務所，指控該律所常年為伊朗船運網絡提供協助。同時，美方表示，本月沒有對伊朗發動軍事打擊，改以封鎖伊朗港口、持續打擊伊朗航運及協助方的方式施壓。



美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）稱Karnakis & Karnakis 律所常年「設立空殼公司，以掩蓋運載伊朗石油、石化產品和鋼鐵的船隻的真正所有者」，又指其為向伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城軍特種部隊（Quds Force），以及胡塞武裝（Houthis）出售數百萬桶伊朗石油打掩護。

美國財長貝森特（Scott Bessent）2026年9月23日抵達世界銀行（World Bank）大樓，準備與何立峰會面（Reuters）

據美國財政部聲明，美方亦向一間希臘銀行發出行政傳票調查，並向另外六間歐洲銀行索取資料，因它們與美國制裁的伊朗金融機構存在關聯，但均未有公開銀行名稱。

美國財長貝森特（Scott Bessent）警告稱：「無論你是在海上進行非法石油轉移，還是坐在律師事務所的角落辦公室裏，如果你支援伊朗政權，我們都會找到你並對你進行制裁。」