伊朗婦女｜女歌手直播演出未戴頭巾 律師：與樂隊成員各遭74鞭刑
撰文：洪怡霖
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伊朗女歌手艾哈邁迪（Parastoo Ahmadi）因在網上直播演出時未佩戴法定頭巾，與樂隊及製作團隊四名成員各被處以74下鞭刑。其辯護團隊向英國廣播公司（BBC）確認有關刑罰。
英國廣播公司波斯語報道，29歲的艾哈邁迪於2024年12月一場網上直播演唱會中，身穿無袖連身裙演出。
伊朗法律禁止女性公開演出，並規定女性必須佩戴頭巾及穿着端莊服裝。
今年6月，庫姆（Qom）一所刑事法院裁定艾哈邁迪及另外八人透過發布「淫穢及不雅內容」而「冒犯公共道德」罪成，各人否認控罪。據律師表示，艾哈邁迪、三名音樂人及一名製作人在庫姆市各被處以74下鞭刑。
人權組織「伊朗人權」（IHRNGO）引述辯護律師尼利（Mostafa Nili）透露，這項鞭刑已在庫姆檢察官辦公室的刑罰執行處正式執行，受刑者除了艾哈邁迪外，還包括演唱會製作人拉什卡里（Mohsen Lashkari）以及三名隨行樂手法吉－納西里（Soheil Faghih-Nasiri）、塔赫里（Amin Taheri）與皮爾尼亞（Amir-Ali Pirnia）。
除了每人各受74下鞭刑之外，法院更對各人下達長達兩年的出境禁令，並嚴禁在兩年內參與任何音樂或藝術活動。
此案源於2024年12月在科姆附近歷史古蹟「代爾加欽商隊驛站」（Deir-e Gachin Caravanserai）拍攝的無現場觀眾音樂會，艾哈邁迪在片中未戴希賈布（Hijab）頭巾並身穿無袖禮服獨唱，影片發布至YouTube後引發轟動，累積超過320萬次觀看，卻也隨即遭德黑蘭司法部門以非法演出立案偵辦。
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