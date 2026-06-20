伊朗女歌手未戴頭巾網上演唱　據報遭判74下鞭刑及禁演2年｜有片

英媒6月19日報道，伊朗女歌手艾哈邁迪（Parastoo Ahmadi）涉於2024年在未戴頭巾的情況下，在其YouTube頻道上直播演唱，而被伊朗當局判處74下鞭刑和禁止演出、出境2年，包括樂手在內的8名涉事製作團隊成員也面臨相同的判決。



英國《衛報》19日報道，艾哈邁迪2024年12月透過YouTube舉行網上直播演唱會，演唱包括愛國歌曲Az Khoone Javanane Vatan（意為來自祖國青年的鮮血）在內的多首歌，目前該直播影片的點擊量已超過300萬。

她和涉事的團隊成員事後曾被短暫拘留，他們之後雖獲釋，但伊朗政府隨即就該直播影片正式提起法律訴訟。

報道指，儘管官方司法新聞機構尚未公布判決結果，但審查過相關文件的組織和律師表示，庫姆省刑事法院以「在網上製作和發布粗俗和不道德內容，冒犯公共道德」為由判罰上述相關人士。

伊朗海外網絡媒體Iran Wire指，根據判決書副本，法院引述《伊斯蘭刑法典》第638條和《電腦犯罪法》第743條判處刑罰，為初步裁決，可作上訴。

伊朗維權律師Moein Khazaeli認為判決缺乏法律依據，伊朗女性演唱、製作或傳播音樂作品依法不構成犯罪，因此這些活動不能合理地被解釋為製作、傳播或出版「淫穢內容」。

他強調，對藝術家、社動人士或其他公民判處鞭刑，不僅僅是國內刑法的問題。它也引發了人們對各國在禁止酷刑和維護人類尊嚴方面所承擔國際義務的嚴重關切。

伊朗裔英國演員Nazanin Boniadi則表示：「艾哈邁迪僅因未戴頭巾公開演唱就被判處鞭刑，再度提醒世人，儘管美國近來談論伊朗（出現）『新政權』，但伊斯蘭共和國的鎮壓機器依舊沒有改變。」