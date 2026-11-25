前往日本東京新宿旅遊要提高警覺！外媒報道，東京繁華鬧區新宿近期針對外國觀光客的「敲竹槓（劏客）」案件大幅激增，今年前10個月相關諮詢件數相比去年暴增約3倍。有觀光客在街頭輕信拉客人員進店消費，竟在未經同意的情況下遭信用卡盜刷高達960萬日圓（約47萬港元），今年累計整體受害金額更突破3.88億日圓（約1900萬港元），是去年全年總額的2倍以上。



前10月外國客求助暴增3倍 總財損衝破3.88億日圓

據韓媒《KNN新聞》19日報道，作為東京代表性鬧區、吸引大量外國遊客造訪的新宿，今年1月至10月間，光是新宿警察署接獲外國觀光客遭到敲竹槓的受害諮詢就多達約240件，與去年同期相比激增約3倍。若加計日本本國籍受害者的報案，整體諮詢件數更達到約340件。

東京新宿近期針對外國觀光客的「敲竹槓（宰客）」案件大幅激增。（Mateo Krossler@Unsplash）

驚人的是，今年累計的受害總金額高達約3億8,800萬日圓（約1900萬港元），僅前10個月的財損便已超過去年全年的2倍。其中最誇張的案例，是一名觀光客被帶進店內後，遭對方在未經同意下直接以信用卡刷走960萬日圓（約47萬港元）。

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街頭拉客喊「喝一杯」成陷阱 歌舞伎町無照酒吧老闆落網

警方指出，這類劏客集團慣用的手法是由拉客人員在街頭鎖定路過的外國遊客，熱情搭訕邀約「進來喝一杯」，將人帶進店內後，趁機刷卡收取遠超乎預期的天價費用，觀光客往往在進店甚至結帳後才驚覺受騙。

拉客人員在街頭鎖定路過的外國遊客，搭訕邀約「進來喝一杯」，將人帶進店內後，趁機刷卡收取天價費用。（adaliphoto@unsplash）

日本警方近期也在新宿歌舞伎町一帶破獲一間無照營業的陪侍酒吧，依涉嫌違反《風俗營業法》逮捕一名62歲尼日利亞籍男子及另名共犯，警方先前便曾接獲多起針對該店敲竹槓的投訴，目前正針對無照營業及不當收費行為深入追查。日本警方已全面加強歌舞伎町一帶的街頭拉客取締，並呼籲遊客切勿輕信路上陌生人推薦的店家，入店前務必確認收費標準，刷卡後也應立即核對簽單金額。

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