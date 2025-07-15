「中日兩女聯手」灌醉大叔　他醒來後腦袋空白一片　監視器揭真相

在東京這樣的大都市什麼事都可能發生。



最近東京台東區的一個深夜新聞，又把「灌醉盜卡」這套老把戲擺上了枱面。

東京夜生活集中的地方如赤羽、池袋、上野、歌舞伎町，每到深夜都有不少喝得暈頭轉向的中年人。（示意圖，masahiro miyagi/unsplash）

與中日兩女喝醉 醒來完全不記得發生過什麼事……（點圖放大閱讀）：

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這次遇害的主角是一個四十多歲的日本中年男子，他那天晚上喝得迷迷糊糊，後來竟然被兩位同樣年紀不小的女性「扶」去了ATM。一個是日本人牛山琴美，一個是中國籍的吳梅梅，都是四十多歲，應該社會經驗不淺。

據悉，牛山和吳梅梅把這位醉得不省人事的男子帶到ATM機前，耐心套出了銀行卡密碼，然後很順利地取走了13萬日圓。

事後，這位男士醒來，發現賬戶只剩餘額提醒，自己卻完全不記得發生過什麼，連怎麼和這兩位女士認識的都沒印象。警方後來還是根據監控視頻鎖定了兩人，雖然她們都矢口否認，但整個過程其實早已拍得一清二楚。

比較少見的是涉案人這次也有日本女性，其實這樣灌醉盜卡的新聞在東京年年都能看到，特別是夜生活集中的地方，比如赤羽、池袋、上野、歌舞伎町，每到深夜，喝得暈頭轉向的中年人真不少。

有的人運氣好，有路人或朋友送回家，也有像新聞裏這樣，碰上了專盯醉漢下手的酒託女。手法大同小異：先搭訕、灌酒，酒過三巡人已斷片，再半哄半騙問出密碼，最後帶着人去ATM提錢，幾分鐘功夫，錢包就空了。

在去年的時候，東京北區赤羽的立飲店聚集區就發生過一波幾十人的日本中年男性，被酒託女用白酒灌醉，然後銀行卡被騙出密碼取現的類似案件。而被捕的中國籍女性，在微信聊天時互相吐槽：

「日本人根本沒什麼錢」

「客人現在比我們還窮」



聊天記錄也被日本警方發現。

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新聞曝光後直接把不少日本網友看愣了。原本以為自己是獵物，沒想到還被嫌棄沒錢，很多日本人憤憤不平的吐槽：既然嫌窮，賺不到錢怎麼還不回國？

要說這種騙局為啥年年都有人中招？一方面，日本夜生活氣氛太好，醉酒文化根深蒂固，喝多了的人大多戒備心全無，碰上陌生人都能聊兩句；另一方面，有些外籍女性來日本，生活壓力也不小，找不到正經工作就混跡在灰色地帶裏「找機會」。

當然，也不是只有中國人，以前新聞裏菲律賓、越南、泰國的女性都有被報道過，反正夜晚的東京，熱鬧歸熱鬧，藏着的套路也不少，街頭遇到喊你進來喝兩杯的要小心了。

涉案女性在微信裏抱怨「日本人沒錢」，未必完全是冷嘲熱諷。對她們來說，來日本本來是想「賺快錢」，可現實卻發現，受害人大多是普通工薪族，本來就不寬裕，卡裏還真沒沒多少錢。

新聞裏這位被盜的男子，四十多歲的人了，身上的卡裏也就13萬日圓（約6914港元）被取光，這在以前或許不算什麼大案，但放在今天，這已經能看出日本社會的縮影——大家都荷包都不充裕的。

雖然日本警方年年提醒，但其實也沒啥新招，就是反覆告訴市民：晚上別喝斷片，錢包、銀行卡密碼千萬別隨便告訴人。

值得一提的是，這些年日本人的「錢包狀況」真的一年比一年緊張。以前總說日本人有錢，實際上現在大多數上班族早就是「月光」，能有幾十萬日圓存款的都不多見。

現在連「做壞事」的人都開始嫌棄在日本「賺不到錢」，其實這背後反映的，就是經濟下行下的日本社會現狀。無論是受害者還是行騙者，大家其實都在「精打細算」過日子。

對日本老百姓來說，別說存款，房貸、物價、子女教育都讓人喘不過氣，哪還有閒錢長期放卡裏「等人來偷」。時代真的變了，日本人「沒錢」早已不是段子，而是越來越普遍的現實啊。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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