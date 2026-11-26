美國密西西比州海岸附近當地時間11月24日發生小型飛機墜毀事故，機上6人全數罹難，死者包括兩名男童。美國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查事故原因。



據英國廣播公司（BBC）報道，涉事飛機為一架塞斯納210L小型飛機，原定由新奧爾良飛往佛羅里達州邁爾斯堡。航班追蹤網站FlightAware數據顯示，飛機於當地時間下午約3時45分與空中交通管制部門失聯，隨後在墨西哥灣帕斯卡古拉（Pascagoula）與霍恩島（Horn Island）之間海域墜毀，而飛機失聯前正以每分鐘10,000英尺（約3,048米）的驚人速度急墜。

美國海岸警衛隊表示，搜救人員最初在海面僅尋獲三件救生衣、一個救生筏及漂浮的機艙碎片，經數小時搜索後，潛水員終在機身殘骸中尋獲全部6具遺體。傑克遜縣驗屍官辦公室25日確認6名死者身份。

2026年11月24日，美國密西西比州海岸附近發生小型飛機墜海事故，機上6人全數罹難，死者包括兩名男童。圖為遇難的一家人。（FB@Arlyn Knox）

海岸警衛隊指揮官布朗特（Trevor Blount）形容這並非任何人希望見到的結果，但感謝跨部門迅速協調，讓家屬得以尋回親人。