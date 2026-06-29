法國東北部小型跳傘飛機墜毀 11人全數罹難包括學員及教練
撰文：張涵語
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一架小型跳傘飛機6月28日（周日）在法國東北部小鎮通布萊訥（Tomblaine）墜毀，造成包括一名飛行員和十名跳傘人員在內的11人死亡。據官員及一名目擊者稱，飛機險些撞上附近的民宅，部分罹難者家屬目睹整個過程。
路透社引述消息人士報道，飛機在當地時間上午11時左右爬升時，引擎聲突然停止，彷彿熄火一般，但在墜機前並未看到火光、爆炸或其他可見的異常跡象。
據悉，墜毀的飛機屬於一間跳傘學校，機上當時載有5名跳傘學員及5名教練，從南錫-埃塞機場（Nancy-Essey）起飛後不久就發生墜毀。
法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）向媒體表示，部分受訓人員的家屬當時身處這座小型地區機場，並目睹了這次墜機事故。
目前尚不清楚今次事故是否與極端高溫有關。而就在前一天，通布萊訥附近的南錫（Nancy）剛剛創下歷史最高氣溫紀錄。
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