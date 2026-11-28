日本長崎市11月27日長崎原子彈爆炸資料館（又稱長崎原爆資料館）營運審議會，公布計劃2026年度內完成更新的展板確定版本，其中把南京大屠殺的解說文案改為「殺害大量平民和俘虜的南京事件」，引發爭議。



據共同網報道，在解說文案中，「大屠殺」改為「殺害大量平民和俘虜的南京事件」，至於日軍在中國的行為，則表述為「侵略」。展板更新工作目前已部份啟動，預計2027年3月中旬全部完成。

委員擔憂可能招致國外批評

長崎市方面在審議會上主張，改為「南京事件」的做法是參考中學歷史教科書的表述以及外務省官網的相關記載等。多名委員則表示擔憂，認為這一修改可能招致國外批評。

長崎原子彈爆炸資料館，又稱長崎原爆資料館（日本長崎縣官方網站）

中國官媒新華社28日報道指，相關文案此前披露時已引發多方反對，日本「繼承和發展村山談話會」理事長藤田高景指，長崎原爆資料館營運審議會受到右翼勢力滲透，他表示南京大屠殺是日本近代史上犯下的最殘暴的罪行之一，是證明日本侵略戰爭性質的標誌性事件。報道稱，戰爭結束81年後，長崎市藉資料館更新展陳之機，將「大屠殺」這一史實表述改為否定其侵略性質的「南京事件」，此舉無論如何都不能被人接受。

中國外交部6月曾回應稱，南京大屠殺是日本軍國主義犯下的殘暴罪行，鐵證如山，不容篡改，歷史不容翻案。發言人毛寧指很多日本核爆倖存者、長崎市民團體和有識之士呼籲應當正確完整地反映日本軍國主義作為加害者的罪行和歷史，敦促日方深刻反省戰爭罪責，同軍國主義徹底切割。