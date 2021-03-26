緬甸政變｜再多9名示威者遭保安部隊殺害　英美制裁多間軍方企業

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-26 03:23

緬甸民眾3月25日繼續發起反政變示威，當地傳媒報道，全國再多9名示威者被保安部隊殺害。美國譴責緬甸軍方向民眾使用武力，同時與英國聯手制裁多個由軍方控制的企業。

緬甸在24日舉行「靜默罷工」後，民眾於25日再次上街示威。援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAAP）的統計顯示，當地在25日再多9名示威者遭保安部隊殺害，全國至今共有最少320人喪生。另外亦有傳媒指其他城鎮有至少7名示威者受傷。

有民眾表示，軍方在入夜宵禁令生效後，於最大城市仰光拘捕街上民眾，而且即使沒有舉行示威，仍傳出槍聲等巨響。

緬甸民眾3月24日發起「靜默罷工」後，25日再次上街參加反政變示威。圖為最大城市仰光有大批民眾高舉三指抗議手勢，高呼反對政變口號。（AP）

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日表示，對於有報道指緬甸軍方最近殺害最少27人，當中包括一名7歲小孩，他批評事件進一步反映緬甸軍政府向民眾作出殘忍行為。

美國財政部宣布制裁兩間由緬甸軍方控制的企業，分別是緬甸經濟控股公司（Myanmar Economic Holdings Public Company Limited）及緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation Limited）它們涉足採礦及旅遊等不同業務，為軍方高層致富。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，有關制裁不是針對緬甸民眾，而是以發動政變、軍方經濟利益及資助軍方打壓民眾的人士為目標。

另外英國亦決定制裁緬甸經濟控股公司，指該公司侵犯人權及與軍方高層有密切連繫。外相藍韜文（Dominic Raab）表示，制裁有助阻截軍方的收入來源。