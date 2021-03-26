拜登：習近平視專制為未來趨勢　不相信民主

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-26 09:49

美國總統拜登（Joe Biden）3月25日在白宮舉行上任來首場記者會，對於中美關係，拜登警告稱，中國國家主席習近平將獨裁視為未來潮流。

3月25日，拜登在白宮舉行首場記者會，他將中國國家主席習近平描述為一個沒有民主主義精神的領導人。（Reuters）

《國會山報》3月25日報道稱，在當天的記者會上，拜登強調，面對中國在世界舞台上的雄心，全球民主國家有必要站在「同一戰線」上。「我認識習近平很久了。他沒有民主主義精神，但他是一個聰明的人，」拜登説。「他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一樣，認為獨裁是未來的潮流，民主不能在一個日益複雜的世界中發揮作用。」

「很明顯，這是21世紀民主效用與獨裁政體之間的一場戰爭。」「我們必須證明民主行之有效。」

拜登表示，他希望在2021年年底前舉辦一次民主國家峰會，就抵制獨裁政體的崛起達成「共識」。

拜登曾受習近平邀請訪華，兩人是「老朋友」：

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拜登還對他以總統身份與習近平的首次通話提供了新的見解。這次通話發生在2月10日，持續2個小時。拜登表示，他會毫不猶豫地就侵犯人權問題向習近平發出指責，而習近平也「理解」這一點。拜登説：「我欣賞與習近平打交道的一點是，他能理解，他不會假裝不理解我説的話，就像我不理解他一樣。」

拜登稱不尋求與中國對抗，但會堅持要求中國遵守「公平競爭」、「公平貿易」及「尊重人權」的國際規則，同時拜登還威脅稱，在自己任期內絕不會允許中國超越美國成為世界頭號強國。拜登表示要加大投資，以確保美國在同中國的競爭中獲勝。