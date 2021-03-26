拜登舉行首場記者會　強調無意與中國對抗　將敢於就疆港問題表態

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-26 08:41

美國總統拜登（Joe Biden）上任超過兩個月後，在3月25日於白宮東廳（East Room）舉行首場記者會。他表示自己有意在2024年尋求連任，另外亦提到移民、駐阿富汗美軍及美中關係等內容。

拜登上台64天後，終於舉行首場單獨記者會，亦是美國近代史上相隔最久的一次。他開場時表示，為美國定下新目標，希望在自己上任後首一百天為全國民眾接種2億劑新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

美國總統拜登上台超過60天，終於在3月25日於白宮舉行首場記者會，當中移民湧入問題成為其中一個重點。（Reuters）

他亦指，大部分經濟預測都估計美國經濟增長會超過GDP的6%，並稱在疫情結束後，會專注於處理移民及槍擊等長遠問題。他認為共和黨人需要考慮是否一同合作，還是導致國家更加撕裂。

對於有批評指拜登的政策導致更多移民湧到美國邊境，他稱有關情況都每年初都有發生，而且在上屆特朗普（Donald Trump）時代亦有發生。他強調華府正嘗試重組移民制度，以吸納目前的移民增加的情況，並表示大部份來到美國邊境的移民都會被遣返，惟指墨西哥拒絕接收一些家庭，兩國目前正就移民問題進行商討。

無意要求美軍長時間留在阿富汗

有記者問到美軍會否如期在5月1日從阿富汗撤出，拜登認為難以實現有關時間表，他指美軍會在安全有序的情況下離開，稱自己無意希望美軍長時間部署在阿富汗，並認為當地在明年會有美軍在當地。

拜登：朝鮮發射導彈違反安理會決議

另外朝鮮在較早時發射懷疑彈道導彈，拜登認為朝鮮的行為違反聯合國安理會決議，他表示如果朝鮮選擇將問題升級，華府會作出回應。他指美國與夥伴商討朝鮮問題，強調朝鮮是自己的頭號外交議題。

強調無意與中國衝突 會勇於就香港及新疆等問題表態

對於持續緊張的美中關係，拜登稱自己與中國國家主席習近平認識很久，他認為對方骨子內沒有民主，但稱習近平是一名非常聰明的人。拜登指與習近平通話時表明，美國不是與中國尋求衝突，同時向對方重申美國重視自由和人權的價值。

拜登表示，中國嘗試在投資額超越美國，呼籲美國需要增加投資與中國競爭，他預計美中兩國會有激烈競爭，並認為中國的整體目標是領導全球，但他強調這個情況不會在自己執政時出現。

他指會邀請民主國家聯盟到美國討論未來，稱美國及盟友會繼續就台灣、南海等其他問題向中國問責，同時表明在新疆維吾爾及香港問題上，永遠不會退縮，而是敢於表態。

擬2024年角逐連任

外界曾猜測現年78歲的拜登只要完成一屆任期，他在記者會上表示，自己計劃在2024年任期屆滿後尋求連任。

對於拜登的說法，中國駐美大使崔天凱接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時表示，北京無意取代美國的領導地位。