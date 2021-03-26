崔天凱強調中國發展目標不是取代美國

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-26 12:16

中國駐美國大使崔天凱3月25日接受美國有線新聞網絡（CNN）主持人阿曼普（Christiane Amanpour）訪問，回應中美高層戰略對話、中美關係、涉疆問題等提問。他表示，現在有太多胡編亂造的涉疆新聞，中國沒有做這些事情。

美國總統拜登（Joe Biden）同日舉行任內首場正式記者會，表示將阻止中國超越美國成為世界最強大的國家。崔天凱回應稱，中國的目標不是取代美國。他說：「中國的發展目標很明確，就是滿足中國人民日益增長的對美好生活的嚮往。中國的發展目標不是同任何其他國家競爭或者​​取代任何國家，這從來不是我們的國家戰略。」

對於西方國家不相信中國按規則行事，崔天凱反駁稱，中方認為公開、公平競爭不是問題，反而非常支持這樣做，但問題是「中國企業受到了歧視和不公正待遇，中國企業高管無緣無故遭拘押，有人明目張膽企圖把一切都政治化，民族主義、保護主義侵蝕國際規則」。他認為，要進行公開、公平競爭，首先要糾正過去的錯誤，「否則我們參與這種競爭的基礎就不存在」。

崔天凱也形容中美阿拉斯加會談「及時」而且「有益」，加深了雙方相互理解，並希望這是雙方今後持續對話、溝通和協調的開端。

西方國家就新疆人權問題制裁中國，企業抵制新疆棉花也掀起波瀾。崔天凱回應有關新疆的報道時強調，中國沒有做這些事情。他說：「不幸的是，包括記者在內的一些人，從一開始就帶著極深的成見和偏見，問題出在他們身上。這也就是為什麼他們會就特定情況得出完全背離事實的結論。」