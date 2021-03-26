新疆棉花：HUGO BOSS及ASICS等稱繼續採購

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-26 16:39

H&M、Nike及Adidas等國際品牌捲入「新疆棉風波」，中國大量網民揚言抵制。德國HUGO BOSS及日本牌ASICS在3月25日均表明，公司會繼續使用新疆棉花。

HUGO BOSS微博帳戶BOSS雨果博斯3月25日發文指，新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，「我們將會繼續採購和支持新疆棉花」。

公司又稱，多年來一直尊重一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。

日本運動品牌ASICS微博帳戶ASICS亞瑟士3月25日發文指，公司會繼續採購和支持新疆棉。（ASICS微博帳戶截圖）

ASICS微博帳戶ASICS亞瑟士亦在3月25日發文稱，優質的原材料是出產優質產品的重要保證，「我們將繼續採購和支持新疆棉」。

公司稱，它始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。

FILA中國：啟動程序退出

FILA中國於3月25日晚間在其微博帳號上表示， FILA中國一直在持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花。FILA 中國代表性面料絲柔棉產品，其原料就是新疆長絨棉。

FILA中國在文中指出，已啟動相關程序，退出BCI組織。

它發文時寫道：無論過去或未來，我們都持續為廣大消費者提供優質的高級時尚運動服裝。」

斯凱奇：中國沒強制勞工

美國第二大鞋類品牌「斯凱奇」（SKECHERS）獨立調查並聲明稱，中國供應商沒有強制勞工。

公司聘請專門的企業社會責任團隊，對全部與公司有直接聯繫的工廠進行調查。

SKECHERS的調查對象，包括澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告中提到的東莞綠洲鞋業有限公司。公司在2017年、2018年、2019年和2020年，均針對綠洲鞋業進行公開和非公開的常規審查，沒一次發現該企業存在被指控的所謂「強制勞動」情況。

聲明稱SKECHERS稱綠洲鞋業的僱員中確實有維吾爾人，但他們的工作環境和條件與漢族員工沒有不同。並且，包括維吾爾人在內的所有工人，如果不想繼續在綠洲鞋業工作，可以自由離職。