新疆棉花風波　華春瑩展示「美國黑奴採棉花照」反擊

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-25 20:34

瑞典企業H&M一份停用新疆棉花的舊聲明，引起中國內地民眾憤怒，之後多家國際企業也捲入事件，中國外交部發言人華春瑩3月25日回應指，美國等一些西方國家就新疆進行的指責完全是基於謊言，她又在記者會上展示一張照片，指是當年美國黑奴採棉花的照片，藉此反擊西方指責。

《北京日報》3月25日報道，華春瑩回應事件時稱，美國等一些西方國家就新疆進行的指責完全是基於謊言，這些謊言是由幾個所謂的學者和媒體先煽動起來，然後一些反華勢力再跟進炒作，這個事情本身對中國進行造謠污蔑和詆毀，就是極端錯誤的。

華春瑩之後拿出一張照片，她稱是美國黑奴當時被強迫在棉花地裏採摘的照片，她之後又展示另一張照片，指是中國新疆棉花田的情景，她稱超過40%棉花田都已進行機械化採摘，並指西方對中國的指責本身是不存在的。

據網絡資料，有關「黑奴」照片攝於1960年代，藝術家萊昂（Danny Lyon）獲得美國德州監獄部門批准拍攝囚犯生活，紀錄他們艱苦勞動的情況，包括採摘棉花。

華春瑩表示「中國的市場就在這，不需要我們去專門搞什麽脅迫，但是有一點是肯定的，現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃着中國的飯，一邊砸著中國的碗。」她又稱，歡迎外國企業和人員在中國經營生活和工作，但是反對基於謠言和謊言對中國進行惡意攻擊，甚至損害中方的利益。