拜登指美軍或難以如期撤出阿富汗　塔利班揚言襲擊外國部隊

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-27 01:40

美國總統拜登（Joe Biden）3月25日認為，美軍難以按照原定計劃在5月1日撤出阿富汗。塔利班（Taliban）則在26日警告，假如對方無法守約，屆時就會恢復對外國部隊的敵對行動。

美國在特朗普（Donald Trump）執政時，於2020年與塔利班達成協議，同意所有外國駐軍撤出阿富汗，以換取對方與阿富汗舉行和談。自此之後塔利班雖然繼續襲擊阿富汗政府部隊和官員，但針對外國部隊的攻擊則甚少發生。

美國與塔利班於2020年2月28日在阿富汗賈拉拉巴德達成停火協議，圖為阿富汗兒童慶祝。（Reuters）

塔利班26日指，有關協議是結束美國在阿富汗長達二十年軍事行動的最短和合理途徑，假如歐美部隊在限期後繼續留在當地，將會自食其果，塔利班亦會為了解放當地而向對方發動聖戰。

除了拜登認為美軍可能無法如期撤出阿富汗外，德國國會25日亦容許部隊在當地部署至2022年1月31日為止。不過塔利班曾多次警告歐美國家應遵守承諾，發言人沙欣（Suhail Shaheen）19日在莫斯科與阿富汗官員結束談判後強調，不希望再發生針對外國部隊的事件，影響當地的政治進程。

塔利班目前控制阿富汗大約一半地方，並以建立嚴格的伊斯蘭國家為目標。該組織曾在卡塔爾多哈（Doha）與阿富汗政府就國家未來舉行談判，惟談判陷入僵局。俄羅斯其後邀請各方對話，希望促進恢復多哈談判，但同時與美、中及巴基斯坦呼籲塔利班不要發動襲擊。