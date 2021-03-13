美媒：有迹象顯示華府或延遲自阿富汗全面撤軍

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-13 19:22

美媒3月12日稱有美國官員及專家指有數個迹象顯示，華府可能會延遲撤軍。內文稱，這決定可能得到極端組織塔利班（Taliban）默許，以爭取更多時間推進他們與阿富汗政府共享權力的計劃，打破談判僵局。

美國與塔利班2020年2月29日在卡塔爾（Qatar）多哈（Doha）簽訂的協議列明，倘塔利班遵守協議，美軍14個月內完全撤走。拜登政府上場並進行檢討後，8日稱仍未就是否如期在2021年5月1日全面撤軍決定。惟華府內部消息人士及前官員稱，相信期限會延長。

阿富汗撤軍：圖為3月10日，美國國務卿布林肯在美國國會作供。（AP）

《華盛頓郵報》稱在拜登一些最高級助理已檢討阿富汗政策之際，軍方領袖已解釋他們認為美國過早撤軍會有的風險，包括阿富汗的和平會崩潰、可能會發生內戰、恐怖分子針對美國發動襲擊的機會增加、以及在人權方面來之不易的進步，或會倒退。

一些軍方官員警告，現時已沒有足夠時間令美國可在不會遇到顯著安全及後勤問題的情況下，於5月1日撤軍。

華府高官傳已向阿富汗表達有關看法。在美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）寫給阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）的信件，布林肯提出於阿富汗進行為期90天的減少暴力工作及建立臨時政府後，美國才撤軍。