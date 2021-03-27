美國跨黨派參議員重提《台灣關係強化法案》 　冀提升美台關係

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-27 05:00

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）3月26日重新提出《台灣關係強化法案》（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望透過多方面提升美台關係。

兩人曾在去年10月首度提出這份被部分人士視為1979年「台灣關係法」2.0的法案，但法案未能在上屆國會結束前列入參議院外交委員會議程，因此未能成事。

假如法案獲通過，美國總統須在法案生效90天內，成立跨部會台灣政策工作小組。該小組每年須向國會呈交報告，說明華府如何推出措施強化對台關係。

法案亦要求美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的任命，須由目前的由美國國務卿任命，改為獲參議院同意，與美國駐外大使任命安排看齊，同時其職銜亦應改為「代表」（Representative）。

圖為2021年1月27日，美國參議員魯比奧出席參議院外交關係委員會聽證會。（Getty Images）

另外法案亦指出，在其生效180天內及往後每年，國務卿應依據《台灣旅行法》向國會遞交曾訪問美國、台灣的雙方高層官員名單。同時要求美國駐聯合國常任代表與其他相關官員積極支持台灣以會員身分加入和有意義參與國際組織。

他們在法案中認為，美台雙方應恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並簽署自由貿易協定。華府亦應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演習，並與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。以及要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」，加強未來雙邊領袖連結和促進雙邊文化教育交流等計畫。

另外針對中國就台灣和新疆等敏感議題對美國企業進行言論審查，法案呼籲美國政府與企業界擬出一份與北京往來的「行為準則」。同時禁止美國部門在沒有台灣人民同意下，正式或非正式承認中國對台灣的主權主張等。