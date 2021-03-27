英國傳召中國臨時代辦表明制裁不合理　楊曉光強調反制正當

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-27 08:51

英國3月26日傳召就中國駐英國使館楊曉光臨時代辦，表明中國制裁英國人和實體是「不能接受」。楊曉光表示，英方就新疆人權問題實施單邊制裁是公然違反國際法和國際關係基本準則，強調中方的反制措施正當、合理、適度，無可指責。

楊曉光會見英國外交發展部國務大臣亞當斯（Nigel Adams），就英方日前宣布對華實施單邊制裁提出嚴正交涉。楊曉光表示，英方基於謊言和虛假信息，藉口所謂新疆人權問題對中方有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係，中方對此表示堅決反對、嚴厲譴責和強烈抗議。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方已決定對惡意傳播謊言和虛假信息的英方有關人員和實體實施制裁。

針對英方對中方反制措施表達所謂「關切」，楊曉光表示，中方的反制措施正當、合理、適度，無可指責。受到反制的這些英方人員和實體並非在行使所謂「言論自由」，而是在惡意抹黑中國，嚴重損害中國形象，嚴重侵犯中方利益，嚴重破壞中英關係，已引起中國人民極大憤慨。中方不惹事，更不怕事。希望英方立即採取有效措施糾正錯誤，以實際行動為兩國關係健康發展創造條件。

圖為2021年3月26日，英國駐北京大使館外面有軍警駐守。（美聯社）

亞當斯表明，北京的制裁措施不合理和不能接受，同時強調這些制裁並不會轉移對新疆侵犯人權問題的視線。