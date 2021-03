新疆棉花｜美國批評中國發動社交媒體戰　杯葛外國企業

撰文: 王晶晶 最後更新日期: 2021-03-27 06:00

多個國際品牌宣布不會採購新疆的棉花後,引起中國民眾的杯葛潮,多位名人都公開表示中止合作關係。事件持續發酵,美國政府3月26日批評中國從侵犯人權中獲利和發起社交平台對有關企業的抵制潮,華府強調會繼續密切關注新疆強迫勞動問題。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)26日在例行記者會被問到新疆棉花問題時,表示國際社會應反對中國依賴私營企業其市場、扼殺其言論自由和進行符合商業道德的手段,強調華府正密切留意事件。

美國國務院波特(Jalina Porter)同日批評,中國政府發現社交媒體戰,針對拒絕使用新疆棉花的美國、歐洲及日本企業。她表示華府會與遵守美國法律的企業站在同一陣線,確保產品並非透過強迫勞動製造。

波特亦表示,支持和鼓勵企業根據聯合國工商企業與人權指導原則(UN guiding principles on business and human rights)及經濟合作暨發展組織跨國企業準則(OECD guidelines for multinational enterprises),尊重人權。

新疆棉花事件的導火線源於瑞典服裝品牌H&M的一篇聲明在網上留傳,指H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道「深表關注」,其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」的指控。聲明表示,H&M不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作,也不從該地區採購產品和原材料。

消息曝光後,Nike及旗下的New Balance、Under Armour、Tommy Hilfiger,以及Converse等公司曾指控中國政府在新疆進行強迫勞動,因此不會採購新疆棉花,因此這些公司成為中國消費者的抵制對象。