中美會晤楊潔篪開場白令美媒意外　崔天凱：是他們估計不足

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-27 23:36

中美高層戰略對話3月18日在美國安克雷奇舉行，中方代表措辭強硬的開場白令美媒到感意外。中國駐美大使崔天凱就此回應。

3月26日晚，中國央視主持人白岩松在《白・問》連線中國駐美大使崔天凱。白岩松問：針對這次中美高層次的對話，很多人在關注中方的開場白。美國媒體在報道中方開場白時用了4個字——意想不到，您怎麼看待美媒用這個詞來形容中方的開場白？

對此，崔天凱回應稱，「意想不到」恐怕是他們自己的問題。這種高層次、高級別的對話難免會有一些意見交換或者交鋒，不管是在開場白階段發生還是之後的階段發生，這本來都是應有之意，也是必然會發生的。所以，如果他們「意想不到」，那是他們估計不足吧。

在中美阿拉斯加高層會談中，由於美方在開場表述中直接批評中國，並在新疆、香港、台灣以及網絡駭客問題上對中方施壓。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪直接用大白話稱，「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節，所以我們剛才必須闡明我們的立場。我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前説，你們從實力的地位出發同中國談話。」

楊潔篪稱，「二十年前、三十年前你們就沒有這個地位講這個話，因為中國人是不吃這一套的。」

楊潔篪，「至於説，美國人民百折不撓，美國人民當然是偉大的人民，中國人民也是偉大的人民啊。難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？難道我們被外國圍堵的時間還短嗎？只要中國的制度對頭，中國的人民是聰明的！要卡住我們是卡不住的。歷史會證明，對中國採取『卡脖子』的辦法、來打壓的辦法，最後受損失的是自己。」