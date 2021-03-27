俄羅斯外交部發言人：拜登首場記者會完全是一場表演

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-27 21:05

美國總統拜登（Joe Biden）3月25日舉行上任以來的首場正式記者會，此前外界普遍擔憂已届78歲的拜登能否脱稿並獨立應對記者提問。

俄新社3月26日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃26日在談及拜登上任後的首次新聞記者會時稱，「好吧，不管怎樣，都不是昨晚我們看到的那樣。我們完全是看了場『演出』。」

扎哈羅娃在一檔電台節目中説道：「無論如何，這都是一個演講者與記者們交流不自然的例子。」

拜登記者會「出貓」被記者拍到：

扎哈羅娃還提到，每個人都在期待拜登的第一次新聞記者會能展現出白宮與記者關係的修復，因為美國民主黨早些時候曾談到，這種關係已經喪失。早前，扎哈羅娃也稱與美國政府溝通的方式令人擔憂。

3月25日，美國總統拜登於白宮舉行上任以來首場總統新聞記者會。除新冠疫苗外，拜登在新聞發布會上還談及2024年尋求連任，移民政策、駐阿美軍撤退及中美關係等內容。

霍士新聞稱，拜登上任以來的首場新聞發佈會只回答10名記者的提問。在62分鐘的時間中，許多問題都集中在美墨邊境移民問題及參議院阻撓議事問題上，並沒有時間提及有關新冠疫情，重新開放學校及如何降低公眾對新冠疫苗疑慮等問題。

拜登只回答有關中國和朝鮮的外交政策問題，並未提及俄羅斯。