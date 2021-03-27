拜登與約翰遜通話　提議建立民主版「一帶一路」

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-27 08:05

美國總統拜登（Joe Biden）3月26日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話時建議，民主國家應該聯合起來，制定一個基礎設施計劃，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。

拜登向傳媒表示，與約翰遜通話時提到，認為從本質上，民主國家應該有一個類似的倡議，幫助世界各地實際上需要幫助的社區。

「一帶一路」倡議由中國於2013年提出，目標是亞洲各地建設鐵路、港口及公路等基礎設施，將亞洲與歐洲連接。據路孚特（Refinitiv）的資料估計，全球已經有超過100個國家加入，而截至2020年中，有逾2600個相關計劃正在進行，總值大約3.7萬億美元。不過中國指去年有大約五分一的項目受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重影響。

拜登準備在下周公布一個耗資數萬億美元改善美國基建的計劃，確保當地在量子電腦、人工智能及生物科技的新科技的投資會增加。他亦在25日表示不會在自己任期內容許美國被中國超越，但華府目前仍未披露一個可以與「一帶一路」匹敵的替代方案。

時任總統特朗普（Donald Trump）政府曾在2019年推出「藍點網絡」（Blue Dot Network）計劃，增加對亞洲的投資和貿易，並以「藍點網絡」，為亞洲「可持續發展」的計劃提供支持。