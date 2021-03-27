美國醞釀民主版「一帶一路」　拜登新建議網民嘲諷

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-27 21:36

美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月26日通話，提議「民主國家」需要一個基建計劃，與中國的「一帶一路」進行競爭。

據路透社3月26日報道，拜登與約翰遜通話後向傳媒表示，「我提議，我們應該有一個類似（「一帶一路」）的倡議，把民主國家集合一起，協助世界上那些需要幫助的區域」。

據報道，拜登披露的通話內容，並沒有出現在英國政府關於電話會晤的新聞稿中。但拜登稱「我們談了氣候問題，討論了許多美英雙方的共同需求，聊了美英應該站在一起，處理北約是否團結的問題。我希望我能在6月底參加北約的會議。我們討論了相關安排。」

對於拜登的提議，不少中國網民表示，「美國已經黔驢技窮，準備抄中國作業了。」

更有聲音稱，「事實證明資本主義不行了，快點加入社會主義大家庭吧，大同世界指日可待。」

值得注意的是，拜登3月25日召開了任上的首場記者會，在中美關係問題上，拜登明確表示，美國不尋求與中國對抗，但必然會與中國開展激烈競爭，他將在任期內「阻止中國超過美國」。

他還表示，為了確保美國的領先優勢，他將加大對美國基礎設施和科研領域的投資，並尋求與盟友在地區問題上向中國施壓。

此外，拜登3月29日會公布一項數萬億美元的計劃，提升美國的基礎建設。拜登表示，這項計劃將確保美國在新興科技的投資，包括量子運算、人工智能以及生物科技等。

對於拜登的提議，路透社認為，美國政府雖然（對中方的「一帶一路」）感到擔憂，但還沒有能夠向各國證明，美國能提供某種「一帶一路」的替代方案。

中國官方此前展示的「一帶一路」工程（請點擊大圖瀏覽）：

2013年，中國推出「一帶一路」倡議，從東亞延伸至歐洲、參與發展和投資基礎設施。在提升中國經濟和政治影響力的同時，「一帶一路」也引發了美國和其他國家的關注。

目前，已經有超過100個國家與中國簽署協議，參與「一帶一路」倡議，包括鐵路、港口、公路以及其它基礎建設。根據國際金融資訊專業服務業者「路孚特（Refinitiv）」的數據，截至2020年年中，與「一帶一路」相關的計劃超過2,600項，總金額達3.7萬億美元。

但中方此前表示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年20%的一帶一路項目受到嚴重影響。