緬甸佳麗淚灑萬國小姐選美舞台　為國人呼救：「過百人今天身亡」

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-28 05:04

國際萬國小姐（Miss Grand International）選美大賽決賽3月27日在泰國曼谷舉行，期間現場播出緬甸軍政府鎮壓的殘酷影像，表達對當地人道危機的關注。有份參賽的緬甸佳麗Han Lay（音譯：韓蕾）借機在選美舞台上向國際發出求救：「當我在台上説話時，超過一百人今天身亡.......請幫幫緬甸，我們需要緊急國際支援，現在。」

27日緬甸建軍節，軍政府全國各地的鎮壓行動造成最少114人死亡，除了示威者更多是無辜平民包括兒童。與此同時，在曼谷舉行的國際萬國小姐選美大賽的舞台上，主辦單位播出緬甸軍方在二月以來當地連串鎮壓的新聞片段。

入圍最後20名的緬甸佳麗韓蕾上台，為祖國同胞發言：「今天在我的國家緬甸......當我在台上説話時，超過一百人今天身亡。我為他們感到十分難過，他們失去了生命。」她在台上多次哽咽落淚。

國際萬國小姐（Miss Grand International）選美決賽，緬甸佳麗韓蕾上台發言（網上片段截圖）

「緬甸的人們為民主走上街頭，我也是其中一員，現在為民主走上台。」韓蕾感謝萬國小姐主辦當局，讓她有機會通過這個平台向國際發出自己的聲音：「請幫幫緬甸，我們需要緊急國際支援，現在。」

緬甸在2月軍事政變以來，至今累計約300名平民和示威者人遭軍政府殘酷殺害，數以百計大學生被拘捕下落不明。本身是緬甸仰光大學心理系學生的韓蕾雖然身處外地參加選美，但都無法獨善其身，她早前曾在自己IG發文，也曾接受泰國媒體訪問，呼籲外界關注緬甸情況。