緬甸政變｜單日內114名平民被殺　聯合國及歐美譴責

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-28 07:45

緬甸3月27日的建軍節變成當地反政變示威最血腥的一天，軍方在全國各地鎮壓示威，導致最少114名民眾喪生。聯合國、美國和歐盟都就事件作出強烈譴責。

聯合國駐緬甸辦事處在聲明中譴責27日的暴力事件，指當天的軍事鎮壓行動，造成自政變以來最多人喪生的一天，形容情況不可接受和感到震驚，而且要即時制止。聲明提到，緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）曾指出，確保和平和保護人民應該是任何軍隊的責任，但緬甸軍隊卻背叛自己的人民。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）稱，古特雷斯強烈譴責緬甸軍方殺害數十名示威的行為，並認為事件完全不可接受，同時要求國際社會需作出堅定、統一和堅決的回應，迫切尋找解決這場危機的辦法。

美國駐緬甸大使館指，位於最大城市仰光的美國文化中心遭到槍擊，大使維德爾（Thomas L. Vajda）表示，緬甸軍方在建軍節謀殺他們誓言保護的民眾，形容這場血洗令人震驚。他認為這不是專業軍隊或警察部隊該有的行動，而緬甸人民已經明確表示不想生活在軍事統治之下。

國務卿布林肯（Antony Blinken）則在Twitter留言慰問遇難者家屬，同時批評緬甸軍方會為了服務一小撮人而犧牲其他人的性命。他認為有勇氣的緬甸人會堅拒軍方的恐怖統治。

We are horrified by the bloodshed perpetrated by Burmese security forces, showing that the junta will sacrifice the lives of the people to serve the few. I send my deepest condolences to the victims’ families. The courageous people of Burma reject the military’s reign of terror. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021

歐盟駐緬甸代表團稱，緬甸建軍節這一天，將被認為是恐怖和恥辱的一天。而軍方殺害手無寸鐵、包括兒童在內的平民是無法辯解的行為。

據緬甸傳媒27日報道，第二大城市曼德勒（Mandalay）至少有29人遇難，其中包括一名年僅5歲的男孩。中部城鎮的一名民眾形容，軍方像殺鳥或殺雞一樣殺害平民，甚至在他們家中下手，該名民眾揚言會繼續示威，直到軍方倒台為止。

根據非牟利組織政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）的最新統計，當地自2月1日政變以來，至少有328人被殺。