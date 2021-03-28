緬甸政變｜民選議會副總統呼籲建聯邦軍反抗　撣邦武裝組織響應

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-28 11:32

緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）代理副總統曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），3月27日趁建軍76周年紀念發表聲明，表示需要盡快組建聯邦軍隊，結束軍事獨裁統治。撣邦重建委員會（RCSS）亦發表聲明，警告緬軍如果繼續殺害平民，他們不會坐視不理。

圖為2016年2月，撣邦武裝組織軍隊舉行閱兵儀式。（Reuters）

緬甸軍政府在3月27日，緬甸建軍76周年舉行紀念儀式。同日緬甸多處爆發示威，緬甸軍政府實彈鎮壓，造成超過百人死亡。

緬甸聯邦議會代表委員會代理副總統曼溫凱丹在聲明中指出，由昂山將軍領導的人民軍成功擊退法西斯主義，因此3月27日亦稱為反法西斯革命紀念日，每年舉行慶祝活動。今天緬甸的民主剛開始，被一群貪婪的人利用軍隊及警察奪取了政權，使緬甸再次陷入了軍事獨裁的恐怖鎮壓中。

曼溫凱丹在聲明中呼籲，組建一支能夠保護人民生命財產安全的聯邦軍隊，以結束緬甸軍事獨裁統治及建立一個多民族的政府。

另一方面，撣邦重建委員會同日發表聲明，指責緬甸軍政府濫殺平民。委員會領袖昭耀世（Yawd Serk）指責，建軍節更像是士兵大開殺戒的日子，警告緬軍如果繼續殺害平民，他們不會坐視不理，並贊成組建聯邦軍保護平民。

撣邦重建委員會是緬甸少數民族的武裝組織之一，活躍在緬甸接攘泰國邊境。他們曾表明支持示威者，譴責軍方奪權。緬甸境內共有20多個少數民族武裝組織，控制境內多個地區。