擱淺蘇彝士運河5天　20萬公噸貨輪要如何脫困？｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-28 17:39

台灣長榮海運（Evergreen）巨型貨輪長賜號（Ever Given）3月23日在蘇彝士運河擱淺。船公司及運河當局正費盡心思，想盡辦法拯救貨輪，清理航道讓運河恢復通行。要把這艘擱淺了的貨輪拖回航道，具體應要怎樣做？

圖為3月27日，蘇彝士運河，拖船正嘗試把長賜號貨輪拖行。（Reuters）

根據目前狀況，長賜號貨輪船頭擱淺在運河上的一側，船頭陷在泥土中。現時工作人員的目的，是讓貨輪「重新浮起來」，好讓拖船把貨輪拖回航道上。

要達成這個目的，減輕貨輪的負重是唯一辦法。

長賜號貨輪全長400米，近60米闊，載逾千個貨櫃，總噸位20萬公噸，要讓已擱淺的貨輪重新浮起絕非易事。除了排走壓艙水，卸下貨櫃是最有效的方法。但運河當局表示，只有在迫不得已的情況下才會考慮卸下貨櫃。

這是因為貨輪擱淺的位置附近沒有港口設施，要卸下貨櫃意味需要動用直升機及其他貨輪協助，一件一件搬走貨櫃。這會是一個非常花時間的工程，將有可能令清理航道的時間拖長數星期甚至超過1個月。

目前掘泥車隊已在船頭位置挖走近2萬公噸的沙泥，貨輪亦排走了9000公噸壓艙水，部分船身部件已重新運作。在當地時間27日晚，拖船隊成功拉動貨輪移動了17米左右，算是一個好徵兆。

現時團隊正希望聯同大自然力量——潮汐，令船身更易浮起拖行。據悉在27日及28日當地會迎來大潮，屆時運河水平面會上升46厘米左右。

受現場大風影響，拯救工作並非完全順利，目前未知要花多少天才能真正讓貨輪浮起，拖回航道上。