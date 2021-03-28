利用潮漲脫困兩次行動均失敗　蘇彝士運河擱淺長榮貨輪仍受困

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-28 12:50

上周二（23日），台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）在埃及蘇彜士運河（Suez Canal）擱淺，嚴重堵塞運河雙向交通。 美媒《華爾街日報》報道指，參與長賜號脫困行動人員原本樂觀預期，長賜號可望在當地時間上周六（27日）晚間利用潮漲脫困，但直到周日（28日）凌晨4時，長賜號移動有限，長賜號脫困的希望落空。

美聯社報道則指，船舶管理公司Bernhard Schulte Shipmanagement和運河服務提供商Leth表示，儘管他們期盼潮漲可使長賜號脫困，但周六兩次使長賜號脫困的行動均告失敗。

據CNN早前報道，蘇彜士運河一名資深領航員稍早表示，長賜號可望在當地時間周六晚間脫困。這位領航員說，幾個因素可以讓長賜號脫困，包括挖除沙土工作將近完成、潮漲和已調來威力強大的拖船。

埃及當局允許記者27日晚間登船，報道指長賜號上燈火通明，一艘200英尺長的拖船試圖拉動這艘貨輪，另外兩艘船將長賜號的舷邊固定。

蘇彜士運河管理局（SCA）27日下午表示，在試圖移動長賜號後，船尾及船舵得以移動，但無法預測長賜號何時能脫困。當局表示，救援團隊現在考慮用其他船和起重機卸下長賜輪上部分貨櫃，以減輕重量，但他希望不必這樣做，因為卸貨可能需要幾周時間。