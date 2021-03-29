埃塞俄比亞總理：厄立特里亞同意自提格雷州撤軍

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-29 02:04

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）3月26日在社交媒體Twitter發文稱，他同日訪問厄立特里亞（Eritrea）與總統阿費沃爾基（Isaias Afwerki）會面。厄立特里亞同意從埃國提格雷州（Tigray）撤軍。這州位於埃、厄邊境。

艾哈邁德在Twitter發聲稱，本國部隊會立即接管兩國邊境區域的保安工作。

↓ 艾哈邁德在Twitter發布聲明

On Discussions with President Isaias Afwerki pic.twitter.com/xN50NmKdob — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 26, 2021

聲明並未說明，究竟有多少厄軍在埃境內，但半島電視台（Al-Jazeera）26日報道指，有目擊者估計至少有數千名士兵。

有目擊者稱，厄軍在提格雷州針對平民進行大規模搶劫、屠殺和性侵犯。埃軍亦被非牟利組織無國界醫生指出，在當地進行草率處決。

埃塞俄比亞一直否認提格雷州有厄軍，如今埃國終稱厄軍撤出。23日是埃國首次承認厄軍在境內。

艾哈邁德2020年11月4日派兵到提格雷州，應對國內左翼政黨「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front，TPLF）動員攻擊本國軍營。TPLF曾是埃國一主要政黨，與鄰國厄立特里亞作戰。艾哈邁德就停火與厄國達成和平協議，2019年獲頒諾貝爾和平獎。

埃國政府與艾哈邁德此後被指向厄國靠攏，以追捕在逃的TPLF領袖。他們不再視TPLF是一個政黨，並想將它消滅。厄國則被視為在過程中有得益，因此協助艾哈邁德。有分析認為埃國是因面對內部及外部壓力，於是終於要「做點什麼」。