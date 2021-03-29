阿聯酋宣布製造國藥疫苗4月開始　中國首支國外生產新冠疫苗

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-29 15:01

阿聯酋3月28日宣布，將與中國國藥集團合作生產新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，成為首支在境外生產的中國疫苗。消息在國務委員兼外長王毅訪問阿聯酋期間公布，成為焦點。

圖為3月28日，國務委員兼外長王毅與阿聯酋外長阿卜杜拉會面，期間展示了國藥的新冠疫苗。（Reuters）

阿聯酋製藥公司Julphar宣布將聯同阿布扎比雲端及人工智能公司Group 42（G42），合作生產國藥疫苗。Julphar是當地最大的藥品生產公司，部分股份由拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）政府持有；G42曾負責國藥疫苗在阿聯酋進行第三期的臨床測試。

外長王毅27日抵達阿聯酋進行一連兩天的訪問，期間與阿聯酋外長阿卜杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan）舉行會談。其中提到將與阿聯酋合作，向該國及地區提供便宜的疫苗。

在當地生產的國藥疫苗將提供阿聯酋及中東地區，而這也是中國首支在境外生產的疫苗。國藥疫苗目前是阿聯酋接種率最多的疫苗，而除了國藥疫苗，當地還供輝瑞（Pfizer）與BioNTech、阿斯康利（AstraZeneca）與牛津大學研發研發的疫苗。