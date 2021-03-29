世衛總幹事：3月30日公布新冠病毒溯源報告

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-29 23:58

世界衛生組織（WHO）近期曾派專家組赴中國武漢調查新冠病毒（SARS-CoV-2）起源問題。世界衛生組織3月30日公布相關報告。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）説，組織已經收到了專家們關於病毒起源的報告，並在通報相關國家的外交官後，於3月30日公布報告。

世界衞生組織專家組訪問武漢病毒研究所（點擊查看大圖）：

據悉，世界衞生組織的專家組於2021年1月14日抵達中國武漢，接受隔離14天。隨後展開了為期兩周的調查。新冠病毒最早於2019年底在武漢被發現，但其起源始終沒有科學結論。WHO在2020年2月和7月兩次派專家到中國調查，但在2月到訪武漢時，無法到疫情集中爆發的武漢華南海鮮市場，7月則沒有踏足武漢。

在2021年的這次赴華調查之旅中，WHO專家們前往了武漢白沙洲市場、武漢華南海鮮市場、湖北省中西醫結合醫院、金銀潭醫院、武漢病毒研究所和武漢市疾控中心實驗室等地。專家們否定了病毒來自於實驗室的説法。

據美聯社3月29日報道，一份曝光的世界衞生組織報告草稿稱，世界衞生組織與中國聯合開展的一項關於新冠病毒起源的研究稱，病毒從蝙蝠通過另一種動物傳播給人類是最有可能發生的情況，實驗室發生病毒泄漏的可能性「極低」。

美聯社29日從一個世衞組織成員國駐日內瓦的外交官那裏收到了一份似乎接近最終版本的報告。目前尚不清楚這份報告是否還會在發布前進行修改。

研究人員按可能性順序列出了四種情況。他們得出結論，第二種情況，即動物傳播的可能性非常大。他們評估了蝙蝠直接傳播給人類的可能性，並説通過「冷鏈」食品傳播是可能的，但可能性不大。

報告順序列出4種可能是病毒源頭的情況：

第一種：由蝙蝠透過另一種動物傳染人類，這最有可能；

第二種：蝙蝠直接將病毒傳染人類可能性亦存在，但專家認為，在牠身上找到的病毒，要至少數十年才演化成現時的新冠病毒；

第三種：穿山甲身上都發現與新冠病毒相似的病毒。而水貂和貓容易感染新冠病毒，亦可能是源頭；

第四種：病毒透過冷鏈食品傳播的情況都有可能，但機會不大。