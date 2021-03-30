日本未跟隨西方就新疆人權問題制裁中國　政界呼籲菅義偉加入

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-03-30 09:21

歐盟聯同英國、美國和加拿大就新疆問題制裁中國。目前只有日本一個七國集團（G7）成員國未有跟隨。彭博社3月29日報道，日本首相菅義偉即將訪問華盛頓首次會見美國總統拜登（Joe Biden）的同時，面臨日本政界壓力加入對華制裁行列。

報道指，日本長期以來一直不願意對作為最大貿易伙伴的中國實施經濟處罰，但執政黨有人呼籲菅義偉採取更加強硬的路線，尤其是七國集團峰會即將於6月召開。

日本前防衛大臣中谷元認為，日本是七國集團唯一沒有參與制裁的國家。他說，「日本被視為對正在發生的一切假裝看不見的國家，這是可恥的。」

加拿大、英國和歐盟分別通過自己版本的《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁侵犯人權的人。日本目前沒有類似的法律。中谷元和立憲民主黨山尾志櫻里等議員都希望訂立類似的法例或通過決議案，達到同樣效果。

圖為2021年3月16日，日本首相菅義偉於官邸會晤美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀。（美聯社）

日媒：華府有意推動美日韓合作施壓中國

共同社3月29日報道，美日韓目前協調最快4月下旬召開外長會議。美國政府有意通過三國合作向中國施壓。不過，美日推進安全保障合作等對華強硬政策，而韓國則繼續採取保持距離的姿態。

報道提到，中韓關係圍繞2016年決定在韓國部署美軍最尖端導彈攔截系統「薩德」（THAAD）的問題一度惡化，但現在轉好。文在寅政府力爭實現中國國家主席習近平早日訪韓，希望避免刺激中國是其心聲。

部署「薩德」的一系列摩擦中，向政府提供部署地的韓國樂天集團遭受在華業務損失約2萬億韓元的「經濟報復」令人記憶猶新。

如果日本繼續與美國步調一致，也將面臨日中經濟關係惡化的風險。對於中國新疆問題，日方對美國發動的制裁持謹慎態度。若美國進一步要求強硬對華，日本或將被迫做出艱難抉擇。