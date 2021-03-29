新疆棉花｜意大利Benetton及OVS宣布拒用

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-29 03:03

中國社交媒體微博3月24日流傳一份不用新疆棉製品的企業名單，導致政府及部分民眾抵制，當中H&M首當其衝。有品牌則堅持不用疆棉產品，包括意大利服裝品牌Benetton和OVS。它們是基於當地被指侵犯人權及強迫勞動而做出這決定。

OVS在網站發新聞稿稱，新疆生產的棉花被指由強迫勞動的工人製造，OVS決定響應意大利「乾淨衣服運動」（Clean Clothes Campaign）發起的倡議，暫停一切有關新疆棉花的交易，藉此向中國政府呼籲，以及要求有關中國公司立刻停止迫害新疆維吾爾族人權，以及停止強制他們勞動。

OVS是意大利最大成衣零售商，在歐洲、亞洲、拉丁美洲35國家都有銷售點。它在全球擁有高達1000多家門市。

Benetton網站在「可持續發展」的頁面稱，有報告稱烏茲別克（Uzbekistan）及中國新疆與生產的棉花有濫用童工和強迫勞動情形，因此公司禁止使用來自這些地區的棉花。它稱公司棉花生產鏈，從種植到加工過程，堅拒任何壓榨未成年勞工或強迫勞動的情況。

Benetton在全球有逾5000門市。它曾不止一次就國際人權事件發聲，3月12日它宣布停止與緬甸製衣公司的新訂單，稱當地情況有很多安全、違反權利與自由的問題。