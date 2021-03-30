美國非裔男子弗洛伊德遭跪頸死亡案開審　檢察官：被告背叛警徽

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美國白人警察喬文（Derek Chauvin）被控殺害非裔男子弗洛伊德（George Floyd）一案3月29日展開審訊。控方稱，喬文對弗洛伊德使用過度武力的行為背叛警察徽章。

明尼蘇達州（Minnesota）總檢察長辦公室的檢察官布萊克韋爾（Jerry Blackwell）在開案詞中稱：「您將了解到，喬文（2020年）5月25日對弗洛伊德的身體施以過多且不合理的武力時，他背叛了這枚徽章」。

圖為明尼蘇達州（Minnesota）總檢察長辦公室的檢察官布萊克韋爾（Jerry Blackwell）在明尼阿波利斯市（Minneapolis）亨內平縣（Hennepin）法院講話。（AP）

布萊克韋爾強調喬文當時跪在弗洛伊德頸部的時長為9分29秒，比之前所知的8分46秒多。喬文的辯護律師內爾松（Eric Nelson）則表示：「常識告訴你一個故事總有2面，證據（數量）遠多於9分29秒（的片段）。」

內爾松認為弗洛伊德的死因有可疑。他表示，弗洛伊德曾服食類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和甲基苯丙胺（methamphetamine， 俗稱冰毒），死因不是喬文跪頸，而是弗洛伊德吸毒再加上已有的健康問題。

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喬文否認二級意外謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪的控罪，倘罪成將面臨最高40年監禁。

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