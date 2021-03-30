巴西內閣改組　撤換6名部長

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-30 12:53

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）3月29日宣布，當天進行內閣改組，共有6位部長出現人事變動，其中3位部長離職，包括國防部長席爾瓦（Fernando Azevedo e Silva）、外交部長阿勞若（Ernesto Araujo）和聯邦總檢察長李威（Jose Levi）；另外3人只是調職擔任新部門的部長職位。

今次是博爾索納羅2019年執政以來規模最大的內閣改組。阿勞若3月29日稱，已向總統博索納羅表示將辭去外交部長一職。現年53歲的阿勞若於2019年1月起擔任巴西外交部長。目前巴西總統府並未就此事做正式回應。

巴西媒體在報道中分析認為，阿勞若是在受到多方人士的批評和施壓後，決定辭去外交部長一職的。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，阿勞若執行的部分外交政策一再引發巴西政界人士不滿。巴西國會部分參眾議員認為，阿勞若執行的外交政策使巴西目前在國際上「處於孤立無援的境地」，阻礙了巴西獲得足夠數量的新冠疫苗。

與此同時，防長席爾瓦離職顯得有些出人意料，國防部發表聲明引述席爾瓦表示：「我離職的同時，確認無疑已經完成了一項使命。」「在任期間，我將武裝部隊力量體系保存在國家制度內。」路透社指出，此前並沒有傳言或負面輿論是指向席爾瓦的。

無論原因如何，一日連失兩名部長，對博爾索納羅而言都是巨大的打擊，尤其是博爾索納羅正在面對國內壓力：第二波疫情讓醫院瀕臨崩潰的壓力。本月稍早，博爾索納羅已經辭掉了衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）。