美印海軍舉行聯合軍演　印度空軍戰鬥機首次參加

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-30 15:14

印度和美國3月28日於東印度洋展開為期兩日的海軍演習。印度空軍戰鬥機首次參加。

印度海軍發布官方聲明稱，為整合「馬拉巴爾2020」演習（Malabar 2020）期間印度什瓦利克級護衛艦（INS Shivalik）與美國「海鷹」直升機實現的協同和互操作性，印度反潛機P-8I與美國海軍「羅斯福」號航母打擊群於印度洋東部地區參加一次聯合演習。

聲明補充稱：「在第一次的加強聯合演習中，印度空軍戰鬥機也參與到了演習中，這使印度空軍有機會與美國海軍在印度海岸附近進行空中攔截和防空演習。」

《今日印度》3月29日報道稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）一週前飛抵印度。報道分析稱，美國防長首次出訪選擇亞太三國包括印度，標誌美國總統拜登（Joe Biden）的政府對於印度太平洋地區的美國親密盟友和夥伴關係的堅定承諾。

訪問期間，雙方決心通過更深入的軍事接觸，進一步鞏固雙方強有力的防務合作，奧斯汀稱這種伙伴關係是自由開放的印度太平洋的「堡壘」。

報道還提到，印度海軍將首次參加法國主辦的聯合海軍演習。報道稱，印度海軍將參加下個月於孟加拉灣舉行的法國海軍演習。參與的國家還包括其他「四國機制」的成員——澳洲、日本和美國。這是印度海軍首次參加法國領導的「拉彼魯茲」（La Perouse）軍演。此前，印度都沒有被邀請參加這一演習。