世衛正式發表新冠病毒溯源報告　主張經中間宿主傳染人類機會最大

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-30 23:56

世界衛生組織（WHO）3月30日正式發布新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源聯合研究的完整報告，報告認為新冠病毒經動物中間宿主傳染人類的機會是「可能至非常可能」，至於來自實驗室洩漏則是「極不可能」。

報告共有120頁，據美國廣播公司（ABC）報道，報告內談到4個病毒傳染人類的可能途徑，並講述有關可能性：

1. 直接從動物到人類：有機會至可能（Possible to likely）

有關理論主張新冠病毒從動物（最可能是蝙蝠）直接感染人類，傳播有可能是透過農業、狩獵等人類與動物密切接觸的活動，報告將其列為「有機會至可能」。

2. 從中間動物宿主到人類：可能至非常可能（Likely to very likely）

此主張病毒從源頭的動物經由中間宿主感染人類，中間宿主可以是兔子、穿山甲等，報告將此列為「可能至非常可能」。不過報告沒法指出哪一種動物是中間宿主。

3. 經冷藏食品傳播：有機會（Possible）

這個說法提出新冠病毒經由受污染的冷凍食品感染人類，即中間不經過人類與動物的直接接觸，報告將此列為「有機會」。

4. 實驗室事件：極不可能（Extremely unlikely）

報告認為病毒來自實驗室洩漏是「極不可能」，也是4個病毒傳染途徑之中，唯一沒有建議科學家就此展開進一步研究的途徑。

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報告又提到雖然疫情早期有很多個案與華南海鮮市場有關，但也有差不多數目的個案與其他市場有關，又或是並非市場的地點，華南海鮮市場可能只是在早期發生「超級傳播」事件，但不是疫情來源。

報告指「目前尚無法得出關於華南海鮮市場在疫情起源角色的確切結論，又或是如何把感染帶入市場的確切結論。」

據新華社指，報告又認為調查其他國家的潛在早期傳播是重要的。

譚德塞：報告是重要開端

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前仍不排除所有的可能性，有必要進一步研究，他稱「這報告是非常重要的開端，但不是結尾，我們未找到病毒來源，我們必須繼續遵循科學、竭盡全力。」

多間外國媒體之前已獲得報告草稿，內容提出4個病毒可能的來源，並稱經由動物傳染的機會最高。