新冠肺炎｜世衛料指蝙蝠經動物傳染機會最大　實驗室洩漏極不可能

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-30 18:19

世界衛生組織預定3月30日稍後會公布新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源的完整報告。根據美媒已獲得的草稿指出，新冠病毒的源頭最大可能來自動物，而來自武漢實驗室洩漏則最不可能。

圖為2月9日，世衛與專家組織前往中國進行病毒溯源，結束行程前的記者會。（Reuters）

報告將提出4個病毒可能的來源，並稱經由動物傳染的機會最高，包括：

第一種：由蝙蝠透過另一種動物傳染人類

這被視為最有可能的，報告指因在蝙蝠身上發現的冠狀病毒，要演化成今天的新冠病毒理論需要數十年時間，因此很可能有中間物主作為傳播媒介。不過報告沒法指出蝙蝠傳染至哪種動物，再傳染給人類。

第二種：經由蝙蝠直接將病毒傳染人類

過去的嚴重急性呼吸系統綜合症候群冠狀病毒（SARS）被指是由蝙蝠直接傳染給人類，因為新冠病毒也有可能是如此傳染，但目前在蝙蝠身上未有發現與新冠病毒非常接近的病毒佐證。

第三種：經穿山甲把病毒傳染給人類

科學家在穿山甲上亦發現與新冠病毒相似的病毒，不過未知是否經蝙蝠或其他物種傳染。

第四種：經冷藏食品傳播

類似的理論主要經由中國提出，世衛亦未有否定這樣的可能。不過報告會指有關證據並不充分，相信經此方式傳染的機率十分低。

報告亦會提及武漢海鮮市場傳播病毒的可能，報告料指出雖然早期有很多跡象表示病源緣自武漢的華南海鮮批發市場，但有一些早期病人源頭來自其他市場，甚至市場以外的地方，因此沒法就源頭來自市場作出結論。

至於病毒被指源自武漢實驗室的製造及洩漏，報告會表示至今沒有任何實驗室在2019年12月前有製造過新冠病毒的證據，同時指武漢實驗合乎高標準，難以想像會洩漏病毒，因此斷定極不可能發生。