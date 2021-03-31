新冠肺炎｜世衛病毒溯源報告3大看點　完全解答問題還需看中國

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-31 12:19

世界衛生組織3月30日公布對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的溯源報告。世衛專家小組一行17人在1月前往中國武漢地區，進行4個星期調查工作，以下是報告帶出的3個重要結論。

圖為2月9日，武漢華南海鮮市場。華南海鮮市場是新冠肺炎在武漢的爆發地點之一。（Getty）

很可能經動物再傳染人類

報告認為，新冠病毒很可能是經動物並感染人類的，因為這種病毒以前已發生過很多次，如瘋狗症病毒、HIV、伊波拉病毒等。類似新冠病毒的嚴重急性呼吸系統綜合症病毒（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）同樣分別來自蝙蝠及駱駝。

不過研究小組檢視了來自中國各地的8萬種野生動植物、牲畜和家禽的樣本，以及來自已知第一次爆發的武漢華南海鮮市場的900個拭子樣本，均沒有發現新冠病毒的明顯蹤跡。

因此有報告指出病毒很可能是經蝙蝠感染一種未知的動物，再傳染給人類。這種動物是什麼目前還未有定案。

報告亦指出根據中國提供的資料，在最初爆發的群組中，只有28%的源頭來自華南海鮮市場，有23%源自其他市場，並有45%的人無前往過市場。因此報告指沒有充分證據支持源自華南海鮮市場，也無法得知源自哪裏。

不認為來自實驗室洩漏

報告回應了有關病毒可能洩漏自武漢實驗室，並否定有關說法，稱因洩漏導致疫情爆發非常不可能。

儘管實驗室洩漏意外歷史上曾經發生，但調查人員並未有找到可能洩漏的證據或線索。

調查人員曾前往武漢實驗室，與當地工作人員交談、檢視運作設備，及翻閱了工作人員定期的驗血報告，未發現證據他們在病毒爆發初期已暴露在病毒下的證據。

不過調查人員未有就實驗室進行全面的「法醫」工作，因為這不是他們前往當地的目標。

圖為2月10日，世衛與專家小組團隊抵達上海浦東機場，準備前往武漢。（Reuters）

完成溯源還需看中國

目前報告還有很多未能解答的疑問，包括病毒經哪一種物種傳染人類、從何而來等，表示這次溯源仍未結束。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，報告進一步提出了更多問題需要解決。譚德塞稱現階段不會排除任何包括實驗室洩漏病毒的可能，並指出調查小組曾表達他們在獲取原始數據中遭遇困難：「我們需要在多個領域進行更多研究，需要進一步的實地考察。」

這意味着世衛仍需要中國合作，如讓專家組再次前往中國，才能就新冠病毒溯源尋找答案。