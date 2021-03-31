歐盟發聲明回應世衛病毒溯源報告　要求進一步開展調查工作

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-31 11:36

歐盟3月30日發表聲明，回應世界衞生組織（WHO）當天發布的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源聯合報告，同意就病毒起源展開進一步調查，論調大致與美國、澳洲和加拿大等14國的聯合聲明相似。

歐盟在聲明中指出，只有徹底調查病毒起源及在人類中的傳播，才能更好地了解和控制這種大流行疾病，並更好地預防和應對未來的衛生緊急情況。

圖為2月2日，世衛專家組成員在進入武漢動物疾病預防控制中心時，穿着全套保護服。（Reuters）

歐盟又稱，「儘管對太遲去派遣專家組進行這項研究，以及對取得早期樣本受到限制感到遺憾，我們認為迄今進行的工作和今天公布的報告是（對病毒溯源）有利的第一步。」

歐盟指如報告所述，必須進一步開展工作，以了解新冠病毒的起源及如何感染人類。這將需要進一步和及時地訪問所有相關地點，以及取得所有與人類、動物和環境相關的數據，包括來自首次發現的新冠病例和監測系統採集的病例數據，及對血液樣本進行進一步的血清學檢測。

美國國務院與澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脱維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛文尼亞及英國發表聯合聲明，共同表達對世衞組織在中國研究的關注，敦促專家進行第二階段研究，讓獨立專家獲得對疫情早期關於人類、動物、環境的數據、研究、涉及人員的資料事關重要。