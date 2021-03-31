美日韓4月2日舉行安全會談　討論朝鮮半島局勢

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-03-31 16:29

美國白宮3月30日宣布，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於4月2日會見日本國家安全秘書處秘書長北村滋和韓國國家安全顧問徐薰，討論區域問題，包括維持朝鮮半島的和平穩定。

白宮聲明稱，這次三方會晤將於美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍軍官學校舉行。會晤為美國、日本和韓國提供機會，磋商廣泛的區域問題以及外交政策優先事項，包括維持朝鮮半島的和平穩定、應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、對抗氣候變化等。

聲明稱，與日本和韓國的這次會晤是總統拜登（Joe Biden）任內首次國家安全顧問級別的多邊對話，反映美國重視擴大和深化於關鍵問題的合作，以及於自由開放的印太地區促進彼此的共同繁榮。

青瓦臺也公布了徐薰下月訪美的消息。青瓦台表示，這將是拜登政府成立後韓方高層人士首次訪美，是再次確認韓美堅固同盟關係的契機。

韓聯社報道，徐薰將單獨會晤沙利文，共同討論美國對朝政策等韓美同盟間的問題。另外，徐薰還將單獨會晤北村滋，共同協商韓日實現半島永久和平方面的合作方案。

這將是拜登任內訪問華盛頓的級別最高的外國政府高官。此前，美方表示，目前美國對朝政策調整已經到最終階段。預計美方將根據本次會談的結果，提出對朝政策的方針。